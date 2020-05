PM recupera veículo faltando rodas e bateria

A Polícia Militar recuperou na manhã desta terça-feira, um veículo da marca Fiat Uno, o qual havia sido furtado durante a madrugada de hoje, em Campo Mourão.

O automóvel estava abandonado em uma estrada vicinal, nos fundos do jardim Arnaldo Walter Bronze, região do jardim Cidade Nova, sem as rodas, bateria e som.

O proprietário foi ao local, fez o reconhecimento, colocou outras rodas e o veículo foi guinchado até a delegacia. O furto ocorreu na rua José Ribeiro Filho, próximo da Apae. O ladrão está foragido.