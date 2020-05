NRE recorre à igreja Católica na busca ativa a alunos

A chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Campo Mourão, Ivete Keiko Sakuno Carlos esteve reunida ontem de manhã com o bispo diocesano, dom Bruno Versari para pedir apoio da Igreja Católica na busca ativa dos alunos, durante o período de pandemia do novo coronavírus.

Sem aulas na rede estadual desde o final do mês de março, as escolas estão tendo dificuldades para comunicar os estudantes de que eles devem procurar os estabelecimentos de ensinos para obterem atividades, as quais deverão ser feitas em casa.

“Buscamos a parceria da Igreja para que nos ajude na busca ativa dos alunos. Fomos muito bem recebidos e o bispo colocou-se à disposição para passar aos padres de sua jurisdição, orientação no sentido de que nas celebrações presenciais e online, os alunos sejam convidados a procurarem a escola para a realização de atividades remotas, como também, alertar aos pais quanto a importância no acompanhamento. Sua sensibilidade e preocupação com a Educação é muito importante”, disse Ivete.