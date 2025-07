PM recupera veículo com alerta de furto no centro de Campo Mourão

Na tarde desta sexta-feira (18), uma equipe da Polícia Militar recuperou um veículo com alerta de furto durante patrulhamento de rotina, em Campo Mourão. O carro, um VW/Gol de cor azul, foi avistado pelos policiais, que já tinham conhecimento do registro de furto vinculado ao automóvel.

Diante da informação, foi realizada a abordagem. O condutor, um jovem de 19 anos, parou o veículo e passou por busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito com ele. Informado sobre o alerta de furto, o rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o veículo, à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências legais.

Ao ser questionado, o detido afirmou ter adquirido o veículo na cidade de Quinta do Sol, de um indivíduo cujo nome ele não soube informar. Conforme apurado, o alerta de furto foi registrado por meio de boletim de ocorrência, uma vez que o veículo havia sido apreendido anteriormente pela Polícia Militar em uma ocorrência de tráfico de drogas naquela mesma cidade.