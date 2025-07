Rotary Club de Campo Mourão Lago Azul vai realizar a 2ª Corrida da Amizade

A 2ª Corrida da Amizade do Rotary Club de Campo Mourão Lago Azul será realizada no dia 23 de novembro, com largada programada para as 7h da manhã.

Após o sucesso da primeira edição, os rotarianos preparam um evento ainda maior e melhor, com a expectativa de reunir mais de 500 atletas de Campo Mourão e toda a região.

Os interessados poderão escolher entre duas modalidades: corrida de 3,5 KM ou 7 KM. Para maior comodidade, são oferecidos opções de kit de inscrição com ou sem camiseta.

O evento é uma realização do Rotary Club de Campo Mourão Lago Azul, contando com o importante apoio da Fundação de Esporte de Campo Mourão (FECAM) e a Prefeitura Municipal. Toda a renda será revertida para projetos do Rotary por meio da Fundação Rotária.

As inscrições começaram nesta sexta-feira, 18, e estão sendo feitas exclusivamente pelo site https://bit.ly/2ªCorridaDaAmizade