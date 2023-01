Seleta tem coleta de recicláveis prejudicada por catadores autônomos

Durante o ano passado, a empresa Seleta – responsável pela prestação de serviços de limpeza das vias urbanas e coleta de lixo em Campo Mourão – recolheu 859 toneladas de lixo reciclável no município, 25% a mais em comparação o que foi recolhido em 2021.

O gerente da Seleta, Gustavo Pascon afirma que o serviço continua muito prejudicado por coletores autônomos, que se antecipam do atendimento prestado pela empresa e levam o que de melhor encontram.

Pior que isso, é que essas pessoas acabam deixando na rua ou em terrenos baldios os materiais que não os interessam. Pascon avalia que os trabalhadores autônomos recolhem até três vezes mais que os funcionários da empresa.

“É uma situação antiga e muito desagradável, mas que não tem como resolver. Os catadores autônomos passam antes do nosso caminhão e carregam tudo. Como eles não têm hora para trabalhar, fazem o serviço até durante a noite”, afirma Pascon.

Além de não encontrar os recicláveis preparados para a coleta, conforme os moradores organizam, os funcionários da Seleta se deparam com as sobras espalhadas no meio da rua. “Sem nenhum compromisso com o meio ambiente, eles fazem a seleção ali mesmo, na frente da casa do morador. Recolhem papelão, alumínio, entre outros materiais que o interessa e deixam espalhados o restante no meio da rua. Aí o morador ainda liga na empresa para acusar nossos funcionários”, lamenta ele. Tem sido comum também o acúmulo de lixo reciclável às margens de rios e fundos de vales.

LADO SOCIAL

A coleta seletiva também tem o seu lado social. Os materiais da coleta oficial são encaminhados para as Associações de Catadores, que realiza a separação de todo o material recolhido, como papelão, papéis, jornais, plásticos, latas, caixas, metais e vidros. É importante ressaltar que é necessário limpar (higienizar) os materiais antes de estes serem descartados.

A Empresa Seleta realiza a coleta seletiva de porta em porta em toda a cidade, na Região Central (quartas-feiras e sábados), Região da Asa Leste (segundas-feiras e sextas-feiras), e Regiões do Grande Lar Paraná e Jardim Araucária (terças-feiras e quintas-feiras), além da frequência mensal nas comunidades da área rural, como Barreiro das Frutas, Boa Esperança, Vila Rural, Usina Mourão, Alto Alegre, Santa Lúcia e São Benedito.

Para maiores informações no que diz respeito à coleta seletiva, acesse o link https://campomourao.atende.net/?pg=subportal&chave=1#!/tipo/pagina/valor/226.