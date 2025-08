Patrulha Maria da Penha realiza palestra educativa em Fênix

Em alusão ao Agosto Lilás — mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher — a equipe da Patrulha Maria da Penha promoveu, nesta segunda-feira (4), uma palestra educativa na cidade de Fênix. A ação faz parte da Operação SHAMAR e do Programa Mulher Segura, iniciativas da Polícia Militar do Paraná.

Com o tema “Desafios da Polícia Militar do Paraná no Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar e no Feminicídio”, o evento foi realizado na Casa da Cultura de Fênix e reuniu cerca de 90 participantes, entre alunos do Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola, secretários e servidores da Prefeitura Municipal, representantes da Secretaria de Assistência Social, CRAS, equipe do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), profissionais da saúde e membros da comunidade.

Durante a palestra, foram discutidos os principais desafios enfrentados pela Polícia Militar no combate à violência doméstica e ao feminicídio, além da importância da atuação da rede de proteção e do papel fundamental da denúncia como instrumento de enfrentamento.

O encontro promoveu a reflexão e reforçou o compromisso coletivo na prevenção da violência contra a mulher, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas e das ações integradas de proteção às vítimas.