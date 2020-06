PM recupera moto que havia sido furtada durante o dia

A Polícia Militar recuperou no final da tarde desta segunda-feira, uma motocicleta Honda Biz que havia sido furtada ainda no dia de hoje, na rua Guarani, no jardim Pio XII.

Um rapaz de 19 anos foi preso com o veículo. De acordo com as informações, os policiais faziam diligências e quando passavam pela rua João Gustavo Quenehen, no jardim Alvorada, visualizaram um rapaz que saia de casa com uma moto.

Ao perceber a viatura, o jovem ficou assustado, retornou para o quintal, onde abandonou o veículo e tentou refúgio na casa. Ao ser abordado, nada de irregular foi constatado, mas pela placa da moto os policiais identificaram que se tratava da mesma furtada durante o dia. O veículo e rapaz foram encaminhados para a delegacia.