Mamborê confirma mais três casos de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Mamborê confirmou nesta tarde, mais três casos do Covid-19, sendo dois homens e uma mulher. Agora a cidade tem dez casos confirmados da doença.

Os pacientes confirmados com o coronavírus no dia de hoje, estão se recuperando em casa, sob acompanhamento das equipes da Saúde.

Dos dez casos, quatro pacientes já se recuperaram e um acabou morrendo. Na última quinta-feira (18), o prefeito Ricardo Radomski juntamente com o Comitê de Crise da Pandemia, publicou o decreto 67/2020, mantendo a situação de emergência em todo município.

Também foram mantidas as determinações anteriores do decreto 51/2020, com algumas alterações, como o retorno do toque de recolher das 22h às 6h do dia seguinte, proibição do uso de bebidas alcoólicas e narguilé em locais públicos e da locação ou cessão de locais para festas.

O transporte coletivo somente poderá funcionar com passageiros sentados, janelas abertas e uso de máscaras.

Os bares e lojas de conveniências que realizem venda de bebida alcoólica, somente poderão funcionar até às 20 h, de segunda a sábado, sendo que nos domingos devem permanecer fechados. É obrigatório o uso de máscara em todo município.

Fonte: mambore.pr.gov.br