PM recupera moto furtada em Campo Mourão e apreende adolescente

Na noite desta quarta-feira (20), por volta das 21h30, uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, foi furtada no estacionamento da loja Havan, em Campo Mourão.

A Polícia Militar foi acionada e, poucos minutos após o alerta, localizou o veículo escondido em uma área de mata próxima ao local do crime.

Durante os procedimentos de recuperação, a equipe avistou dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da polícia, eles tentaram fugir, mas foram abordados após breve acompanhamento.

A dupla, de 18 e 17 anos, foi identificada. O menor de idade usava roupas semelhantes às registradas pelas câmeras de segurança no momento do furto, sendo reconhecido como autor do crime. Já a motocicleta conduzida pelo maior apresentava adulteração na placa.

Diante da situação, os dois suspeitos, a motocicleta furtada, a motocicleta adulterada e a vítima foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial para as devidas providências.