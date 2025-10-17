PM recupera jet ski furtado ao abordar veículo com cinco pessoas em Engenheiro Beltrão
Durante patrulhamento em Ivailândia, distrito de Engenheiro Beltrão, uma equipe policial abordou um jovem de 22 anos em atitudes suspeitas, ao lado de uma motocicleta Honda/CG de cor vermelha. Nada de ilícito foi encontrado, porém o rapaz demonstrou nervosismo e informou aos policiais que aguardava amigos que estariam em um Fiat Uno branco.
Pouco depois, o veículo mencionado passou em alta velocidade, rebocando um jet ski em um reboque sem placa, e desobedeceu à ordem de parada. Diante da situação, a equipe iniciou acompanhamento tático e conseguiu realizar a abordagem.
No interior do veículo estavam cinco pessoas: uma mulher de 22 anos, que conduzia o automóvel, uma adolescente de 16 anos e três homens, com idades de 20, 22 e 23 anos. Durante a revista, nada de ilícito foi localizado com o grupo. No entanto, ao verificar a situação do jet ski, os policiais constataram que o veículo possuía alerta de furto registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Questionados, os ocupantes alegaram desconhecer a restrição e afirmaram que o jet ski pertenceria a um amigo, mas não apresentaram qualquer documentação que comprovasse a versão.
Diante dos fatos, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para as providências legais cabíveis.