Administração do Cemitério São Judas Tadeu orienta sobre prazos para execução de serviços para Finados

A responsável pela administração do Cemitério São Judas Tadeu, em Campo Mourão, Janete Iori, concedeu entrevista nesta sexta-feira, 17, para a reportagem do Tasabendo.com para explicar sobre os prazos para execução de serviços no campo santo visando Dia de Finados (2 de novembro).

Segundo ela, as obras e reformas no local seguem até o dia 30 de outubro, com serviços de construção e manutenção nos túmulos. Já a pintura de túmulos, ornamentação e limpeza em geral é permitido até dia 31 de outubro.

“No dia Finados (2 de novembro), é proibido qualquer espécie de serviço no interior do cemitério”, lembra ela. Janete ressalta que as construções devem seguir o padrão estabelecido pela administração, respeitando as medidas de altura e tamanho.

Após o término das obras, empresas e pedreiros são obrigados a retirar todo o entulho produzido pelo serviço, não podendo deixar resíduos no local. “A orientação é para que as pessoas não deixem os serviços para a última hora.”

COMÉRCIO

Para o comércio ambulante foram liberadas 52 vagas no espaço do estacionamento externo do cemitério. “Nas barracas não é permitida a comercialização de bebidas alcoólicas, produtos eletrônicos ou flores que acumulam água. Apenas velas, flores, fósforos e alimentos. Também é de responsabilidade do proprietário de cada barraca o recolhimento do lixo que produzir”, explica ela.

O prazo para renovação dos pontos termina nesta sexta-feira, e as vagas remanescentes serão repassadas a novos interessados.

Janete ainda orienta que os participantes da missa da manhã do Dia de Finados não estacionem nos locais destinados ao comércio, para evitar transtornos no fluxo de visitantes.

No dia 2 de novembro, haverá plantão com toda a equipe da administração para auxiliar na localização dos túmulos e atender o público durante as homenagens.