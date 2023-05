PM recupera em C. Mourão veículo furtado em Roncador e prende dois

Um veículo VW/Gol que havia sido furtado na cidade de Roncador nesse domingo, foi recuperado no mesmo dia em Campo Mourão. A Polícia Militar recebeu informações sobre o furto e, com as informações de que o mesmo se deslocava sentido a Campo Mourão, iniciou o patrulhamento.

Já no início da noite, o veículo foi localizado no pátio de uma borracharia, próximo à estação rodoviária. A equipe aproximou-se para realizar a abordagem, mas o condutor saiu em arrancada forçada inclusive em direção a equipe.

Houve acompanhamento tático que se prolongou por toda a extensão da avenida Miguel Luiz Pereira. O veículo se evadiu em alta velocidade, em todo momento causando riscos para demais pessoas próximas. Ao chegar na saída para Luiziana, na BR-487, em frente a empresa Sajama Malhas, o motorista perdeu o controle acessando o canteiro lateral.

Em nova tentativa de abordagem eles tentaram fugir da equipe sendo então necessário a utilização do uso moderado da força para conter os indivíduos. Após a abordagem os dois foram identificados e constatado que o veículo era o mesmo furtado em Roncador.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos dois abordados, e ambos foram encaminhados juntamente com o veículo para 16º SDP para os devidos procedimentos.