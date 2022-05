PM recupera carga de defensivos agrícolas roubada na PR-487

A Polícia Militar apreendeu nesse fim de semana uma carga de defensivos agrícolas que havia sido tomada de assalto na rodovia PR-487, entre as cidades de Luiziana e Iretama.

O roubo ocorreu na sexta-feira, 13, quando quatro homens armados abordaram um caminhão da empresa I.Riedi carregado com os produtos agrícolas. O motorista foi colocado no carro dos criminosos e ficou sob ameaça até ser libertado na cidade de Floresta.

O caminhão foi localizado mais tarde abandonado na cidade de Roncador, porém, sem a carga. Já neste domingo, a PM recebeu denúncia anônima dando conta de que a carga roubada estaria escondida em um sítio, no distrito Águas de Jurema, em Iretama.

A pessoa que fez a denúncia também citou o nome dos possíveis autores do roubo. Os policiais foram até o sítio e encontraram a porteira de acesso ao carreador aberta. No sitio havia apenas uma casa que estava com as portas e janelas encostadas.

Enquanto os policiais procuravam por pessoas na parte externa, foi possível verificar por uma fresta na janela de um dos quartos, várias embalagens de agrotóxicos.

Neste momento, a equipe ouviu ruídos dentro da casa e os policiais optaram por entrar, pois os autores poderiam estar no local. As equipes entraram pela porta dos fundos. Durante a busca foi possível verificar outro quarto contendo mais produtos agrícolas roubados.

Ninguém foi encontrado na residência, mas a identificação do provável morador da casa foi constatado por anotações encontradas. Enquanto a equipe fazia a contagem dos objetos encontrados chegou outra informação dando conta que dois suspeitos de estarem envolvidos no crime estavam em uma festa, no distrito de Águas de Jurema.

Enquanto uma equipe permaneceu na casa, outra saiu com intuito de localizar os suspeitos. Durante o deslocamento e ainda na estrada que chega até o sitio onde estavam os produtos encontrados, os policiais se depararam com uma caminhonete Fiat Toro, conduzida por um homem.

Ele foi abordado e revistado, contudo nada de ilícito foi encontrado. No entanto, enquanto era revistado, o homem quebrou seu aparelho celular. Junto com ele estava outro rapaz.

O motorista tem antecedentes, com prisões por roubo de carga e, o outro abordado, com prisões por contrabando. Ao serem questionados sobre o local em que estavam, disseram estar em uma festa com um dos moradores da casa.

Em seguida a equipe policial foi até o local da festa, entretanto o ambiente estava vazio com sinais de que pessoas saíram dali naquele momento, deixando até carne na churrasqueira.

Como nada de ilícito foi encontrado com os dois homens, eles foram liberados. Já o gerente da empresa apresentou as notas dos produtos confirmando a propriedade. Ele fretou um caminhão para recolher os produtos do sítio.

Com informações: Assessoria de Comunicação/Polícia Militar