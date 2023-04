PM recupera caminhonete roubada em Araruna, apreende duas armas e prende homem

Um homem de 34 anos foi preso e duas armas de fogo apreendidas, além de uma caminhonete que havia sido roubada em Araruna, recuperada pela Polícia Militar. A ação ocorreu por volta das 18h30 dessa segunda-feira.

A equipe da PM interceptou o veículo nas imediações do hospital Santa Casa. Um dos bandidos conseguiu fugir, mas o outro foi preso.

Os policiais localizaram um revólver calibre 32 e um calibre 38. Dinheiro, celulares e ferramentas também foram recuperados. A ação da PM foi registrada enquanto a equipe deslocava para prestar apoio em uma ocorrência nas proximidades de São Lourenço.

Neste momento, a equipe tomou conhecimento que dois indivíduos haviam rendido um casal de idosos na área rural de Araruna e tomado de assalto uma camionete D-20 de cor bordo.

As vítimas foram amarradas e agredidas pelos bandidos. Nas proximidades do distrito de Santa Lúcia, uma camionete com as mesmas características passou pela viatura em sentido contrário.

A equipe fez o retorno e tentou realizar a abordagem, porém sem sucesso. Já nas imediações da santa Casa, o condutor parou bruscamente a caminhonete na pista com o objetivo de fechar a viatura.

Logo depois, novamente o motorista realizou a mesma manobra. Neste momento o passageiro desembarcou e efetuou alguns disparos em direção à equipe, que revidou. Logo depois ele foi abordado e apreendido um revólver calibre 32.

O motorista conseguiu fugir. Durante as buscas pelo indivíduo os policiais localizaram um revólver calibre 38. O acusado, que já é conhecido no meio policial, foi encaminhado à delegacia de Campo Mourão.

Na caminhonete os policiais encontraram uma bolsa contendo quatro celulares, perfumes diversos, uma motosserra e R$ 133,00 em moedas. Logo depois, em contato com as vítimas, também foi informado que haviam roubado uma Honda Bros 150, de cor vermelha.

Essa motocicleta foi avistada pela equipe durante a ação, porém não foi possível abordar o condutor, que entrou na Vila Rural.

Com informações: Comunicação Social 11º BPM