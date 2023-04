De olho na liderança do grupo, CM/Futsal recebe o Dois Vizinhos pelo Paranaense

Embalado pela primeira vitória na Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal volta à quadra nesta terça-feira, 11, para enfrentar o Dois Vizinhos pelo Paranaense Série Ouro, em confronto marcado para às 19h15 na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná).

Terceiro colocado no grupo A, com seis pontos em três jogos (duas vitórias e uma derrota), o Carneirão pode assumir a liderança provisória em caso de vitória contra a equipe do Sudoeste nesta terça-feira. Por enquanto o Foz é o primeiro com oito pontos em quatro jogos e Chopinzinho o segundo colocado com sete pontos em três jogos.

Motivado, o Campo Mourão quer seguir na ponta brigando pela liderança. “Temos apenas duas sessões de treino e estamos focados neste jogo. Estamos vindo de um desgaste grande, mas sentimos uma grande evolução técnica da equipe. Queremos vencer para agarrar essa liderança e focar na estreia da Copa do Brasil”, comenta Juninho, técnico do tricolor mourãoense.

Os ingressos estão à venda e custam R$ 15,00 arquibancada e R$ 30,00 cadeiras nos setores A e B. Estão disponíveis no site do clube (https://tickey.com.br/event/campo-mourao-futsal-dois-vizinhos-futsal-campeonato-paranaense-de-futsal-11-04), na Marujo Sport e com o Renan pelo telefone 44 99830-1930.

Com calendário cheio, no sábado, 15, Campo Mourão estreia na Copa do Brasil, enfrentando fora de casa o Joinville/SC em mais um clássico nacional. Será o primeiro de dois jogos, que vale vaga para a próxima fase da competição, com participação de 32 equipes de todo o país e que leva à Supercopa de Futsal.