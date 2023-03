PM recupera caminhonete furtada em Paranavaí e prende homem por receptação

Um homem de 62 anos que dirigia uma Toyota Hilux furtada em Paranavaí na madrugada de sábado (4) foi preso pela Polícia Militar, por volta das 22h desse domingo, na rodovia entre Peabiru e Campo Mourão. Os policiais da Rocam e Canil do 11º BPM conseguiram interceptar o veículo após informações repassadas pela empresa de rastreamento.

Com base nos dados, as equipes deslocaram até o trevo de acesso a Peabiru e constataram o momento que uma caminhonete coma s mesmas características passou no local. Os policiais acompanharam o veículo e conseguiram realizar a abordagem alguns quilômetros depois.

Pela numeração do chassi a equipe confirmou que era o veículo furtado, pois as placas já haviam sido trocadas. O motorista de 62 anos disse que é morador de Foz do Iguaçu e que havia combinado com uma pessoa de pegar a Hilux em Maringá e levar até Foz, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte.

Ele não deu mais informações sobre quem seria a pessoa que o havia contratado para buscar a caminhonete. O homem foi preso e encaminhado até a delegacia de Campo Mourão, onde foi autuado em flagrante por receptação.