Árbitro da final da Copa de 1986, Romualdo Arppi Filho morre em Santos

Morreu neste domingo (5), aos 84 anos, o ex-árbitro Romualdo Arppi Filho, em Santos (SP), um dos mais importantes juízes de futebol da história do país. Ele estava internado no Hospital Ana Costa, no litoral paulista, para tratamento renal. Arppi Filho apitou a final da Copa do Mundo do México (1986), na qual a Argentina conquistou o bicampeonato ao vencer a Alemanha por 3 a 2.

Ao longo da carreira, segundo a CBF, Romualdo Arppi Filho atuou nas finais do Campeonato Brasileiro de 1984 e 1985, na decisão do título do Mundial Interclubes de 1988,; e em partidas de três edições dos Jogos Olímpicos: Cidade do México (1968), Moscou (1980) e Los Angeles (1984).

Fonte: Agência Brasil