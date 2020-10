PM recupera caminhonete furtada e dois jovens são detidos

Uma caminhonete Toyota/Hilux que havia sido furtada em Cianorte, no início na madrugada desta sexta-feira, foi recuperada pela Polícia Militar nas imediações do hospital Santa Casa de Campo Mourão.

Um adolescente de 17 anos e uma jovem de 19 foram detidos no local. Eles confessaram à PM que haviam furtado a caminhonete em Cianorte e estavam levando o veículo a Campo Mourão. O celular da vítima foi localizado no lixo, ao lado da entrada do hospital.

O jovem disse que ao notar a presença da equipe policial havia descartado o aparelho. Os documentos do proprietário também foram localizados dentro da caminhonete.

A ação da PM foi conduzida após a Central de Rastreamento informar a possível localização do veículo furtado. Os dois detidos e a caminhonete foram encaminhados para a delegacia de Polícia

Civil de Campo Mourão.

Ainda conforme foi apurado pelos policiais, a dupla teria entrado na casa da vítima, onde teve acesso à chave do veículo, que estava estacionado em frente à residência.

O adolescente informou que veio conduzindo a caminhonete até Campo Mourão, porém não deu mais informações se repassaria o veículo para outra pessoa no local.