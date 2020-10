OAB Campo Mourão pede imediata retomada das atividades forenses

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Campo Mourão, Renato Fernandes Silva Junior, encaminhou ofício nesta quinta-feira (1º) aos juízes responsáveis pelas Comarcas de Campo Mourão, Peabiru, Engenheiro Beltrão, Barbosa Ferraz, Iretama, Campina da Lagoa e Mamborê, solicitando a imediata retomada das atividades forenses, especialmente das audiências presenciais previstas na fase 2 do Decreto 401/2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

A reabertura dos fóruns atende a uma demanda da sociedade, bem como de toda a advocacia. “Há muitos processos represados até então e a maioria das situações precisa da audiência presencial”, reforça.

O retorno, segundo a OAB, se justifica por conta da estabilização no número de casos da Covid-19, demonstrando que a adoção da prevenção, por meio do uso de máscara e higienização das mãos, produziu o efeito esperado.

Renato Fernandes destaca que a Subseção inclusive já está orientando os advogados a manterem todos os cuidados necessários, como o uso dos equipamentos de proteção, quando do retorno das atividades forenses, que se faz necessário e atende a apelo de toda a sociedade.