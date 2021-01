Guarda compartilhada de filho gera confusão entre casal

Um casal em processo de separação foi parar na delegacia de Campo Mourão, após o homem alegar que havia sido agredido pela ex-companheira, no momento em que chegou na casa dela para pegar o filho do casal. A ocorrência foi registrada por volta das 20h de ontem, em uma residência na rua Belém.

No local o homem informou que foi até a residência da ex-mulher para pegar o filho do casal, no entanto a ex se negou a entregar a criança. Ainda segundo ele, a ex-mulher o teria agredido, causando escoriações nas pernas e pescoço.

Conforme apurado pela PM, o casal está em processo de separação, porém a guarda seria compartilhada. A mulher relatou aos policiais que não autorizou o ex-marido sair com filho, pois ele estaria acompanhado da atual companheira.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil para que fossem adotados os devidos procedimentos.