PM recupera bicicleta elétrica furtada e prende suspeito em Campo Mourão

A Polícia Militar de Campo Mourão recuperou uma bicicleta elétrica furtada e prendeu o suspeito do crime, na manhã deste sábado (18), no jardim Alvorada.

Enquanto a equipe confeccionava o boletim de ocorrência referente ao furto do veículo, os policiais receberam uma ligação no 190 informando que um homem, usuário de drogas, havia chegado em casa com uma bicicleta elétrica de características idênticas à furtada durante a madrugada.

No local, a moradora autorizou a entrada da equipe e relatou que o suspeito havia saído pouco antes, levando a bicicleta. Durante a vistoria na residência, foram encontrados um capacete e o carregador do veículo elétrico.

Em patrulhamento pela região, conhecida pela presença de usuários de entorpecentes, os policiais visualizaram um homem conduzindo uma bicicleta elétrica modelo Klosh HIT 1000W, semelhante à furtada. Ao receber voz de abordagem, o indivíduo abandonou o veículo e fugiu em direção a uma área de mata.

Após cerco realizado pelas equipes, o suspeito foi localizado e detido. A bicicleta elétrica, o capacete e o carregador foram recuperados e encaminhados, junto com o autor, à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para os procedimentos cabíveis.