Assembleia vota nesta segunda reconhecimento do Carneiro no Buraco como Patrimônio Cultural do Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná vota em turno único, nesta segunda-feira (20), o projeto de lei que reconhece oficialmente o Carneiro no Buraco como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. A proposta é de autoria dos deputados estaduais Goura (PDT) e Hussein Bakri (PSD). Caso aprovada, a matéria segue para sanção do governador Ratinho Júnior.

Criado em 1962, durante a Copa do Mundo no Chile, o prato típico nasceu da criatividade dos pioneiros Joaquim Teodoro de Oliveira, Saul Caldas e Enio Queiroz, com o apoio de Adelaide Teodoro de Oliveira. O preparo é singular: a carne de carneiro é cozida lentamente em um buraco no chão, forrado com lenha e folhas de bananeira, acompanhada de legumes e temperos — técnica que se tornou marca registrada da culinária mourãoense.

Desde 1991, a Festa Nacional do Carneiro no Buraco celebra a tradição e é hoje um dos principais eventos gastronômicos do Paraná, atraindo milhares de visitantes de diferentes regiões do país e movimentando a economia regional de Campo Mourão e municípios vizinhos.

Segundo os autores do projeto, a medida tem como objetivo preservar a memória cultural e reforçar a importância da iguaria como símbolo da identidade coletiva paranaense.

“O Carneiro no Buraco extrapola os limites de Campo Mourão e já faz parte do imaginário cultural do Paraná. Reconhecer esse prato como patrimônio imaterial é valorizar nossas raízes e tradições”, afirmou o deputado Goura.