PM recupera 66 cabeças de gado furtadas em operação conjunta na região de CM

Uma operação coordenada pela Patrulha Rural da Polícia Militar resultou na recuperação de 66 cabeças de gado furtadas em diversos municípios da região. A ação teve início na sexta-feira (1º) após o furto de animais na comunidade de Taquarimbé, em Araruna.

Durante a tentativa de transporte do gado furtado, uma caminhonete Ford F100 capotou e foi incendiada, ferindo parte dos animais. A partir dos rastros deixados pelo veículo e com apoio de uma das vítimas, as equipes chegaram até uma propriedade em Peabiru, onde foram encontradas as primeiras cinco cabeças de gado.

As diligências prosseguiram com o apoio de outras unidades da Polícia Militar, levando à recuperação de mais animais no distrito de Figueira do Oeste, em Engenheiro Beltrão, onde 15 cabeças foram localizadas. Ainda na mesma propriedade, outras 11 cabeças furtadas em Goioerê foram reconhecidas pelas vítimas.

No sábado (2), após novas informações, a equipe identificou mais 12 cabeças de gado provenientes de Janiópolis. Outras três vacas também foram reconhecidas como furtadas no mesmo município. Na sequência, mais 10 animais levados de Moreira Sales foram encontrados em outra propriedade pertencente ao mesmo dono, também em Peabiru.

Paralelamente, a Patrulha Rural de Cianorte (5ª CIPM) localizou outras 10 cabeças de gado em uma das propriedades, reforçando o caráter regional da operação.

Em todas as propriedades vistoriadas, os caseiros relataram que os animais haviam sido deixados por um mesmo indivíduo, o que reforça a ligação entre os crimes.

A caminhonete F100 utilizada no transporte e posteriormente incendiada foi recolhida e encaminhada para perícia no pátio da Polícia Civil de Campo Mourão.

A Polícia Militar auxiliou na condução dos animais até seus legítimos proprietários e destacou que o sucesso da ação foi resultado do trabalho conjunto entre as unidades envolvidas. A corporação reafirmou seu compromisso com a segurança no campo e o combate ao crime que afeta os produtores rurais do Paraná.