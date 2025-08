Chuva, frio e vento: primeira semana de agosto terá tempo instável em todo o Paraná

O tempo instável, principal característica de agosto de 2025, dá as caras novamente, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A frente fria que chegou no fim de semana se afasta do Estado apenas no fim da terça-feira (05), e já na quinta-feira (07) outra frente fria se aproxima. No meio das duas, uma massa de ar polar reduzirá as temperaturas.

No sábado (02), ainda sem chuva, Cascavel registrou rajadas de vento de 58,7 km/h, e Laranjeiras do Sul teve rajadas de 55,8 km/h. Ubiratã e Toledo também tiveram rajadas de 50 km/h. No domingo (03) a frente fria chegou com volumes baixos de chuva, mas ainda com bastante vento: rajadas de 51,8 km/h em Antonina; de 56,2 km/h em Cascavel; de 51,1 km/h em Guarapuava; de 53,6 km/h em Laranjeiras do Sul; de 56,2 km/h em Santa Maria do Oeste; e de 58 km/h em Paranaguá.

Nesta segunda-feira (04) até as 9h20 os maiores acumulados de chuva foram na região Oeste do Paraná: Ouro Verde do Oeste (78,4 mm), Toledo (63 mm), Santa Helena (59,6 mm), Guaíra (57,8 km/h) e Altônia (46,6 mm).

“Já tivemos bastante chuva no Interior do Estado e a expectativa é que, ao longo do dia, esse sistema frontal vá alterando as condições do tempo nos setores onde ainda não choveu. Na região Leste, no setor Norte, algumas pancadas de chuva também são previstas, principalmente para a tarde dessa segunda-feira”, afirma o meteorologista do Simepar Samuel Braun.

Em todo o Estado as temperaturas mínimas foram acima de 10°C no amanhecer desta segunda-feira (04). As temperaturas não variam muito nos locais que registram chuva e na região Norte as máximas podem chegar a 27°C. A chuva deve ficar mais forte na terça-feira (05) entre a Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, nos Campos Gerais e no Norte do Paraná. Já no Oeste e no Sudoeste, o céu permanece com muita nebulosidade, possibilidade de garoa ocasional e as temperaturas não se elevam muito ao longo do dia.

“Atrás dessa frente fria, há um ar polar e ele deve diminuir as temperaturas, especialmente a partir da noite de terça-feira. Tanto que na quarta-feira, pela manhã, nós teremos valores abaixo dos 10°C no Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba”, ressalta Braun. Apesar do frio, não há previsão de geada por conta do excesso de nebulosidade. As temperaturas máximas na quarta-feira (06) devem ficar abaixo de 15°C, e no Litoral chegam a no máximo 18°C.

MAIS CHUVA

Outra frente fria se aproxima do Sul do Brasil na quinta-feira (07). O dia começa com temperaturas ligeiramente abaixo de 10°C no Paraná, principalmente no Sudoeste e Centro-Sul, e a tarde volta a chover nas regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste.

“Na quinta há até mesmo o risco de tempestades nestas regiões e ao longo da sexta-feira essa nova frente fria passa pelo Paraná causando chuva ao longo da madrugada e manhã nas outras partes do Estado. Tempestades pontuais podem ocorrer nos Campos Gerais, Leste e Norte, com acumulados de até 30 mm”, explica Braun.

Agência Estadual de Notícias