PM recupera 31 cabeças de gado e prende homem por receptação

Policiais Militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11°BPM) recuperaram na manhã desta quarta-feira (9), em uma propriedade rural em Iretama, 31 cabeças de gado das 37 que haviam sido furtadas de uma propriedade no município de Moreira Sales, na região de Goioerê, na noite de 3 de setembro.

Um homem de 32 anos foi preso por receptação e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Iretama. Aos policiais ele disse que havia adquirido o gado na região de Pitanga. O furto foi descoberto por um funcionário da propriedade, na sexta-feira (4).

Ele procurou a PM e registrou o boletim de ocorrência. A ação em Iretama foi conduzida por equipes da Patrulha Rural de Campo Mourão e Radiopatrulha local. De acordo com as informações repassadas pelos policiais, o sitio é de difícil acesso e os animais estavam espalhados em meio à vegetação, o que dificultou bastante o manejo dos bichos até o curral para que fosse realizada a conferência.

Um caminhão transportou parte do gado até a propriedade de origem, no município de Moreira Sales. O restante dos animais ainda ficou na propriedade e será removido posteriormente. O rebanho foi identificado pela marca de identificação do proprietário, na tarde dessa terça-feira (8).

Os policiais chegaram até os animais após receberem denúncias dando conta que uma carga suspeita havia chegado em uma propriedade rural na localidade Pinhalzinho, um dia depois do furto em Moreira Sales. Após alguns levantamentos de informações foi confirmado que os animais eram furtados.

Fonte: Comunicação Social 11° Batalhão