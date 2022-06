PM realiza “Operação Corpus Christi” em toda a área do 11° BPM

Com o objetivo de aumentar a presença e a sensação de segurança nos vinte municípios da área do 11° Batalhão, a Polícia Militar do Paraná iniciou na noite dessa quarta-feira (15), a “Operação Corpus Christi”.

A operação é composta por atividades preventivas e saturação de policiamento nas cidades de Campo Mourão e região, com atividades de bloqueios policiais, permanência de equipes em pontos estratégicos, fiscalização de trânsito e apoio aos eventos culturais e religiosos previstos para esse feriado prolongado.

A operação seguirá pelo final da semana, com término previsto para a manhã de segunda-feira (20).

Com informações e fotos: 11° Batalhão da Polícia Militar