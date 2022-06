Veículo descontrolado derruba grade e invade pátio do Detran

O motorista de um veículo Jeep/Compass, invadiu o pátio do Detran, em Campo Mourão após perder o controle da direção do automóvel e derrubar a grade lateral da instituição.

O acidente ocorreu por volta das 05h30 desta manhã. A Polícia Militar chegou rápido ao local, mas o condutor já havia se evadido. Após atingir a grade, o veículo colidiu também em uma árvore no interior do pátio.

Alguns minutos após o ocorrido, já durante a confecção do boletim, um rapaz de 31 anos se apresentou como sendo o condutor do carro. No entanto, não foi possível confirmar se realmente era ele quem conduzia o automóvel no momento do acidente.