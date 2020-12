Mourãoense convocado para Mundial de Handebol

O atleta mourãoense Thiago Alves Ponciano, revelado nos Projetos Sociais do Handebol desenvolvidos em Campo Mourão, que atua hoje no Cuenca, da Espanha, foi convocado para a Seleção Brasileira Masculina Adulta, que disputará o Campeonato Mundial, no mês de janeiro de 2021, no Egito.

O torneio servirá também como preparação para o Torneio Pré-Olímpico, visando a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atleta foi descoberto no ano de 2008, no Jardim Cidade Nova, lapidado pelo então técnico da modalidade no município, o professor Jair Grasso.

A apresentação dos atletas para a disputa do Mundial será no dia 27 deste mês de dezembro, no Egito. O primeiro jogo da Seleção Brasileira nesta competição será no dia 13 de janeiro, contra a Espanha. A seleção é comandada pelo técnico Marcus Tatá, e os auxiliares são Giancarlos Ramirez e Leonardo Bortolini. Este patamar atingido pelo atleta mourãoense veio por meio do seu ótimo desempenho atingido nos últimos anos.

Marcelo de Oliveira Lima; Secretário do Esporte, Recreação e Lazer do Município, que no período em que o atleta foi revelado fazia parte da direção da Associação de Handebol de Campo Mourão (Ahandecam), destacou a importância desta convocação do atleta. “Sabemos da origem do Thiago, da forma como ele iniciou no esporte, do seu empenho, da sua determinação, da sua dedicação, e para nós, sem dúvida alguma, é um grande orgulho. Estamos felizes e tenho a absoluta certeza que seremos muito bem representados por este atleta, que é filho da nossa terra”, afirmou.

Foto: European Handball Federation