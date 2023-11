PM prende três por tráfico de drogas no Lar Paraná e apreende crack

A Policia Militar estourou mais um ponto usado para o tráfico de drogas na tarde desta quinta-fera, 9, na região do Lar Paraná, onde surpreendeu quatro pessoas, sendo uma delas com mandado de prisão em aberto por tráfico.

Com base em denúncias de que num determinado endereço ocorria o tráfico de drogas, a equipe policial iniciou diligências e surpreendeu um rapaz saindo do local com drogas.

Com ele foi foram apreendidas algumas pedras de crack. Já no interior da casa os policiais encontraram mais três homens praticando o tráfico de drogas. Um deles possuía mandato de prisão em aberto por tráfico.

Na residência também foram apreendidas pedras de crack, uma balança de precisão e dinheiro. Os quatro indivíduos foram encaminhados para a delegacia juntamente com as drogas.