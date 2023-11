Contabilistas convocados para para eleição online do CRCPR

Os contabilistas de Campo Mourão e da região estão convocados a participar da eleição que acontece na próxima segunda-feira (13/11) destinada à renovação de um terço dos conselheiros que integram o plenário do CRC PR – Conselho Regional de Contabilidade do Paraná.

Apenas uma chapa está inscrita no Estado e dela faz parte o mourãoense Alberto Barbosa, que é proprietário do Zenith Consultoria e Contabilidade e docente da Universidade Estadual do Paraná (Unespar – campus de Campo Mourão). Ele já é conselheiro do CRC PR e diretor de Relações Públicas do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam).

A eleição será realizada em um único dia, das 8 às 20 horas, com votação exclusivamente via internet. As chapas eleitas em todo o país cumprirão mandato de 2024 a 2027. O voto é obrigatório a todos os profissionais com registro ativo no CRC e para participar do pleito é preciso estar em situação de regularidade quanto a débitos de qualquer natureza junto a entidade. Os profissionais que não votarem serão penalizados com multa.

Alberto Barbosa concorre à reeleição como conselheiro efetivo. O delegado do CRC PR para Campo Mourão e outros 12 municípios da região é Cleber Francioli, sócio proprietário do Maranata Contabilidade e vice- presidente do SinConCam.