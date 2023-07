Gestante fica ferida em acidente envolvendo três veículos em CM

Uma gestante de cinco meses ficou ferida em um grave acidente envolvendo três veículos no semáforo da avenida Miguel Luiz Pereira, acesso para a avenida John Kennedy, na entrada do Lar Paraná. O acidente ocorreu na manhã deste sábado, 1º e envolveu um Renault Sandero, um VW/Golf e um Toyota Corolla.

O motorista do Sandero, de 31 anos, disse que estava parado na Miguel Luiz Pereira, aguardando o sinal abrir para acessar a avenida John Kennedy, quando sentiu o forte impacto do VW/Golf na traseira.

O Sandero foi empurrado para o lado e o Golf ainda atingiu o Corolla que fazia a conversão no semáforo para seguir sentido ao Lar Paraná. O condutor do Sandero estava acompanhado de sua esposa grávida, também de 31 anos. Ela ficou ferida, reclamando de fortes dores na coluna. Equipes do Siate e Samu foram acionados e prestaram atendimento.

O motorista do Golf, de 49 anos, também foi atendido pelos socorristas e levado pelo Samu para UPA, enquanto a gestante recebeu atendimento no hospital Santa Casa. Os demais envolvidos no acidente não se feriram. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.