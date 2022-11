PM prende três homens procurados pela justiça

Três homens procurados pela Justiça foram presos pela Polícia Militar, nessa segunda-feira (28), em situações distintas, em Campo Mourão. A primeira ocorrência foi registrada por volta das 8h45, na rua santa Catarina, região central da cidade.

Após abordarem um homem já conhecido no meio policial, a equipe constatou um mandado em aberto. O segundo homem foi preso cerca de 1 hora depois, na rua Rubens Vaz, no Jardim Fernando. Uma equipe da PM realizou abordagem a um grupo de pessoas em frente a um bar e constatou que um deles tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça de Cruzeiro do Oeste.

Já durante a noite, por volta das 21h, a equipe Rocam abordou um homem com algumas porções de crack e maconha. Na sequência foi verificado que também era procurado pela Justiça. Todas as ocorrências foram conduzidas para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.

Com informações: Comunicação Social 11º BPM