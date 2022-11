Polícia Militar age rápido após tentativa de roubo, prende homem e recupera dois veículos roubados

Um homem de 26 anos foi preso e dois veículos roubados foram recuperados por policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar, por volta das 23h dessa segunda-feira (28), após uma tentativa de roubo na BR-487, em Campo Mourão.

Um terceiro veículo que estava com motor roubado também foi apreendido. A ocorrência teve início após bandidos tentarem roubar um caminhão na rodovia PR-487, que liga Campo Mourão ao município de Luiziana.

Conforme o motorista, os bandidos estavam em um GM/Cruze de cor branca e teriam efetuado disparos para tentar pará-lo. Contudo, o caminhoneiro “jogou” o veículo sobre o Cruze e conseguiu seguir até Campo Mourão, onde acionou a Polícia Militar.

Momentos depois, durante as buscas pelos suspeitos, uma equipe da Rocam conseguiu abordar um Cruze com as mesmas características, em Peabiru. O motorista estava sozinho no momento da abordagem.

Ao checar os dados foi verificado que o carro havia sido roubado no início do mês de novembro. O condutor foi preso. Ele negou participação na tentativa de roubo ocorrida momentos antes. Na sequência, equipes da PM conseguiram chegar a dois endereços ligados ao suspeito, também em Peabiru.

Em uma das residências havia um Hyundai Azera, de cor preta, com motor com indicativo de roubo. Momentos depois, em outra residência de um familiar do condutor preso, os policiais encontraram um Azera, de cor prata, roubado no mês de agosto, na cidade de Luiziana.

O carro estava parcialmente desmontado e também foi apreendido. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.

Com informações: Comunicação Social 11º BPM