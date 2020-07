Rapaz é preso com arma em Luiziana

Um rapaz de 25 anos foi preso pela Patrulha Rural do 11º Batalhão de Polícia Militar, por posse ilegal de arma de fogo, em uma estrada rural no município de Luiziana. A ocorrência foi registrada no início da noite dessa segunda-feira.

Os policiais receberam denúncia de que um caminhão estaria transportando gado em atitude suspeita. Ao avistar uma caminhonete que seguia o caminhão, na estrada Valinhos, os policiais realizaram a abordagem.

O rapaz que conduzia a caminhonete se apresentou como responsável pelos animais, no entanto não carregava a Guia de Transporte de Animais (GTA) e também não havia emitido a nota do produtor.

A GTA é um documento obrigatório para o transporte de animais. Ao ser questionado se havia algo de ilícito no interior do veículo, o rapaz afirmou estar com um revólver calibre 32.

A arma, carregada com quatro cartuchos intactos, foi apreendida. Diante do flagrante o rapaz foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil em Campo Mourão. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo.