PM prende rapaz com dinheiro falso e por tráfico de drogas em C. Mourão

A Polícia Militar prendeu por volta das 20h dessa quarta-feira, no Conjunto Mendes, um rapaz de 20 anos, acusado de estar distribuindo notas falsas de dinheiro no comércio da cidade.

Com ele, os policiais encontraram duas notas de R$ 100,00 e um cédula de R$ 50,00, falsificadas. Já no interior da residência de sua irmã, foi localizada uma sacola com 185 gramas de maconha, fracionada em nove porções, prontas para venda.

Também foi apreendida uma balança de precisão, objetos que ele assumiu ser de sua responsabilidade. Ao ser visto pelos policiais, o rapaz ainda tentou fugir, entrando na casa da irmã, mas acabou detido.

De acordo com a PM, já havia informações de que o suspeito estaria repassando notas falsas no comércio do bairro. Diante da confirmação de cédulas falsas e posse dos entorpecentes, o jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos necessários.