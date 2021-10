3ª edição do Paraná Rosa reforça a importância da prevenção e cuidados com a saúde da mulher

Durante o mês de outubro, a Secretaria realizará encontros presenciais com lideranças comunitárias de vários municípios. Elas serão multiplicadoras da informação, no sentido de alertar as mulheres sobre a importância dos exames de detecção e diagnóstico precoce do câncer.

“Muitas mulheres descobrem a doença em estado avançado. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de êxito no tratamento. Engajamos campanhas que alertam sobre a doença e devemos chamar a atenção para esse cuidado essencial.” enfatizou o secretário Beto Preto.

“Estou muito feliz em poder participar novamente desse grande projeto e de poder levar informação a quem mais precisa. Sabemos que quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de tratamento e de cura, por isso é preciso alertar e informar as mulheres sobre a importância de cuidar da saúde, de buscar ajuda profissional e manter os seus exames em dia. Com o Paraná Rosa, estamos espalhando pelo Estado que a melhor maneira de se amar é cuidar de si mesma”, afirmou Luciana.

AÇÕES

Foram disponibilizadas camisetas e lenços alusivos ao tema para todas as Regionais de Saúde do Estado. Na próxima semana, haverá a divulgação da nota técnica: “Rastreamento do câncer de mama e do colo do útero” – Paraná Rosa 2021. Também serão divulgados vídeos nas redes sociais, com informações que estimulem a mudança de hábitos das mulheres.

A cor rosa, alusiva à campanha, iluminará o prédio da Secretaria da Saúde durante todo o período. Diversos órgãos estaduais também aderiram a cor símbolo em suas unidades próprias.

CENÁRIO

No Brasil, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres. Estima-se que surjam neste ano 66.280 novos casos da doença. O Instituto Nacional de Câncer (Inca), aponta, ainda, que no Paraná, o número pode chegar a 3.470. Já o câncer do colo do útero, é o terceiro tumor maligno mais frequente, correspondendo a quarta causa de morte de mulheres. Para o ano de 2021, são estimados 990 novos casos desta doença, no Estado.

EXAMES

Umas das formas de diagnosticar o câncer de mama, a mamografia é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É indicada para as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. Mulheres com idade acima de 35 anos e com fatores de risco também devem fazer o exame. O ideal é que as mamografias sejam realizadas a cada dois anos.

Em relação ao câncer de colo de útero, a recomendação é que seja realizado nas mulheres de 25 a 64 anos, que já iniciaram a vida sexual. Os dois primeiros exames com intervalo de um ano e, se os resultados forem normais, os próximos podem ser realizados a cada três anos.

PANDEMIA

Com a pandemia da Covid-19, o Paraná registrou uma redução de 45% no número de mamografias: são 156.276 exames que deixaram de ser feitos. De acordo com o Sistema de Informação do Câncer (Siscan), em 2019, foram realizadas 347.319 mamografias. Já em 2020, o número caiu para 191.043.

Desde o início deste ano, 128.222 mulheres paranaenses já fizeram a mamografia. Foram feitos 250.750 exames de rastreamento do câncer do colo do útero.

Para oferecer os testes gratuitamente, o Paraná conta com 184 mamógrafos no SUS distribuídos nas 22 Regionais de Saúde. “Sabemos da importância e da preocupação das mulheres com a pandemia, mas não podemos deixar os cuidados básicos de lado. A redução dos exames pela metade é preocupante”, disse a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.

REDE

A Rede de Saúde do Estado conta com 28 estabelecimentos habilitados, como Unidades de Assistência de Alta Complexidade (Unacons) e Centros de Assistência de Alta Complexidade (Cacons) que oferecem atendimento especializado e integral ao paciente com câncer.

O atendimento inicial deve ser feito nas Unidades Básicas de Saúde, onde a paciente passa por consultas e recebe, orientações, solicitação de exames para investigação diagnóstica do câncer e encaminhamentos necessários para a rede.

“Enfatizamos que os exames de rastreamento do câncer do colo do útero e da mama estão disponíveis em todos os meses do ano e podem ser acompanhados na Carteira de Saúde da Mulher”, disse a chefe da Divisão de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas e Tabagismo da Secretaria da Saúde, Rejane Cristina Teixeira.

OUTUBRO ROSA

O Outubro Rosa é um movimento internacional de mobilização contra o câncer de mama que surgiu em 1997, nos Estados Unidos, e foi instituído no Paraná por meio da Lei nº 16.935/2011. O objetivo da campanha é conscientizar as pessoas em relação à prevenção do câncer de mama pelo diagnóstico precoce e tratamento imediato, evitando mortes pela doença.

LANÇAMENTO

Na próxima segunda-feira (4), será realizada a abertura oficial do “Paraná Rosa”. O evento é uma parceria da Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), Conselho Estadual de Saúde – Comissão de Saúde da Mulher; Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná e Associação Amigas da Mama.