PM prende rapaz com cocaína no Tropical

Enquanto faziam buscas na tentativa de prender o homem acusado de esfaquear a própria companheira ontem à noite, no conjunto Parigot de Souza, os policiais da Rotam prenderam outro rapaz por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu em um ponto já suspeito, no jardim Tropical II. “Assim que ocorreu a agressão, os policiais foram ao local e conversaram com a vítima, extraindo o máximo de informações na tentativa de prender o agressor. Com isso, ao fazer abordagens em alguns locais, onde ele poderia estar, chegaram a esta casa onde localizaram um rapaz de 19 anos e apreenderam 19 gramas de cocaína, além de certa quantia em dinheiro trocado, o que reforça a ocorrência de tráfico de drogas”, disse tenente Marcos Aurélio Duarte.

O rapaz foi encaminhado para a delegacia e autuado por tráfico de drogas. Os policiais ainda trabalham na tentativa de localizar o agressor da mulher.