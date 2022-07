PM prende rapaz com celular furtado e apreende drogas

E uma ação rápida a Polícia Militar prendeu um rapaz e recuperou um aparelho celular que havia acabado de ser furtado, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada na noite dessa terça-feira, 5. Imagem do circuito interno de uma loja mostra o momento em que o ladrão pega o celular. Bastou um simples descuido da atendente para que ele colocasse o aparelho no bolso.

A vítima acionou rapidamente a Policia Militar e informou o último registro (rastreio) da localização do aparelho. Ao chegar ao endereço indicado na imagem da localização, a equipe visualizou alguns homens parados em frente a uma residência sem muros.

Ao dar voz de abordagem, um deles, conhecido no meio policial por “Jhon Jhon”, dispensou um aparelho celular. Em buscas no local os policiais localizaram um papelote de maconha e também um cigarro da mesma droga no chão.

A droga estava dividida em várias porções embaladas e fracionadas prontas para a venda. Ao ser questionado sobre a droga, o rapaz respondeu que é de sua propriedade e que seria para seu consumo.

Ao verificar o celular, os policiais constataram que se tratava do mesmo aparelho furtado um pouco antes. Ele disse saber que se tratava de produto de furto, mas não deu mais detalhes sobre a situação. Com isso, o rapaz foi encaminhado para a delegacia juntamente com o celular e as drogas apreendidas.