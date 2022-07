Museu guarda prêmio que Campo Mourão ganhou no programa Sílvio Santos

Entre as milhares de peças, fotografias, documentos e gravações, o Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira” guarda um diploma histórico. Trata-se do prêmio Cidade X Cidade, que Campo Mourão ganhou em 1980, quando venceu a equipe que representou a cidade de Santos (SP), por 12 pontos a 9. O programa, exibido para o Brasil inteiro, foi apresentado por Sílvio Santos.

A prefeitura, na época administrada por Augustinho Vecchi (1977/82), deu apoio para a coordenação de todas as provas disputadas durante a gravação do programa em São Paulo (SP). As provas, colocadas em forma de tarefa num total de 12, e apenas nas provas de “equipe de beleza”, “pênalti” e “leve o que quiser”, Campo Mourão deixou de marcar ponto. Nas outras provas, a equipe mourãoense marcou vitória ou empate.

Com a vitória sobre a cidade de Santos, Campo Mourão recebeu de prêmio um automóvel fusca ano 1980. Na época, os organizadores disseram na imprensa que “o significado desta vitória sobre a cidade paulista serviu para engrandecer e dignificar ainda mais o resultado, que deu vitória a Campo Mourão”.

Num total de 164 mourãoenses participaram da gravação em São Paulo. Destes, 24 participantes das provas. Os demais formaram, segundo jornais, “a torcida mais quente”.

Durante a competição, Campo Mourão ganhou nas seguintes modalidades: prova da piscina: Cidenor Ramos, Antônio Carlos Ferreira da Costa, Sandra Hércules e Rosângela de Brito anotaram um ponto; prova da torta: Narciso Simão e Sandra Nazarete Camargo converteram dois pontos; fora da série — nesta modalidade Lázaro da Rocha, que tinha somente um braço, tocou violão com a boca e conseguiu marcar mais um ponto; prova da zebra.

Mara Zaramello e Suzana Tavares Pessoa fizeram um tento; corrida do trote (uma das provas mais emocionantes) Izaias Genero conseguiu vencer, somente no final da prova por uma diferença mínima; pênalti militar: Nadier Pereira marcou um ponto de conhecimentos gerais. O professor José Pochapski acertou três das cinco questões e marcou três tentos. Nesta prova, o representante de Santos acertou somente uma resposta. Na prova sentimental, Campo Mourão marcou um ponto e na “Bate Sino”, Milton Aires mais um ponto.

Cidade Contra Cidade (ou Cidade X Cidade) foi um programa de auditório dominical exibido entre 1968 e 1971, e 1977 e 1980 na Tupi, em 1980 na Record, e entre 1988 e 1989 no SBT. Apresentado por Sílvio Santos e posteriormente por Gugu Liberato.

A cada programa, promovia uma competição entre moradores de duas cidades, geralmente pequenas, que disputavam gincanas diversas valendo pontos. Os desafios podiam envolver conhecimentos gerais, talentos, misses, crianças, ou figuras curiosas dos municípios. A cidade que acumulava mais pontos vencia a disputa e ganhava uma ambulância como prêmio.

O Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira” foi criado em 1978. Funciona de terça a sábado das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Aos sábados das 8h às 12h. Atende também em horários especiais para grupos de até 10 pessoas. A entrada é grátis.