PM prende mulher com pistola 9 mm e cheques no valor de R$ 107 mil, em Corumbataí do Sul

A Polícia Militar prendeu no fim de semana, mulher de 36 anos portando uma pistola calibre 9 mm, em Corumbataí do Sul. Além da arma municiada com 13 cartuchos, os policiais apreenderam 11 cartões de banco em nome de pessoas desconhecidas, R$ 2,3 mil em dinheiro e dois cheques no valor de R$ 107 mil.

Os policiais chegaram até a mulher após informações anônimas dando conta que um casal e uma criança estariam se deslocando em um Fiat/Uno até Campo Mourão e que no carro teria uma arma de fogo.

Com base nas informações, os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram localizar o veículo. Apenas a mulher e a criança estavam no carro no momento da abordagem. A arma estava na bolsa dela.

Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada até a delegacia de Polícia Civil de Barbosa Ferraz para que fossem adotados os devidos procedimentos. Ao ser questionada sobre a arma, ela disse que vem recebendo ameaças de morte anônimas, e por isso adquiriu a arma na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, pelo valor de R$ 8 mil.

Sobre o dinheiro e os cheques, ela informou que seriam provenientes da comercialização de gado.

Informações: Comunicação Social 11º BPM