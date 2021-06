Tentativa de fuga é evitada na cadeia pública de Engenheiro Beltrão

Detentos da cadeia pública da comarca de Engenheiro Beltrão tentaram fuga neste fim de semana, mas a ação acabou frustrada por agentes do Departamento Penitenciário (Depen). Ao perceberem uma movimentação estranha no local, funcionários da delegacia constataram vestígios no concreto, dando a entender que os detentos pudessem estar planejando uma fuga.

Uma equipe da Rotam de Campo Mourão foi até a delegacia e prestou apoio para que fossem retirados os detentos das celas. Durante a vistoria, os agentes do Depen apreenderam alguns objetos, dentre eles uma serra, três carregadores de celular, dois celulares e uma porção de maconha.

“Os funcionários que estavam aqui no fim de semana desconfiaram de movimentações estranhas na cadeia e fizeram procedimento estrutural para verificar a situação. Nesse momento foi visto que eles poderiam estar começando a furar as paredes da cadeia e possivelmente estariam fazendo buracos ou para esconder algum ilícito ou para tentar fugir. Durante o procedimento foi encontrado alguns celulares e demais materiais”, disse o agente penitenciário e gestor da Cadeia Pública de Engenheiro Beltrão, Keegan Adryan Garcia,

Todo o material foi apreendido e o local onde houve a tentativa de fuga recebeu reparos. A cadeia de Engenheiro Beltrão, com capacidade para abrigar 26 detentos, é ocupada atualmente por 42 presos.