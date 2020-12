PM prende ladrões e recupera dois veículos

Dois veículos furtados nesse fim de semana em Campo Mourão foram recuperados pela Polícia Militar. Um deles, da marca Ford/Escort, havia sido abandonado em Peabiru. O outro, um Fiat Uno, foi localizado na rua Duque de Caxias, no Jardim Lar Paraná.

O Fiat Uno havia sido furtado durante a noite de sábado, na área central de Campo Mourão. A vítima mostrou as imagens do furto aos policiais, sendo que os dois autores foram reconhecidos como sendo os mesmos que haviam furtado um Ford/Escort durante a tarde de sábado, do estacionamento de uma churrascaria, na avenida Manoel Mendes de Camargo.

Quando a equipe deslocava para encaminhar o carro até a delegacia, o jovem que aparece nas imagens passou pela viatura e foi abordado. Ele inclusive estava com a mesma bicicleta usada durante o furto do Escort. Ao questionar o adolescente sobre o Escort, ele disse que o abandonou na cidade de Peabiru.

Como a equipe policial já tinha conhecimento das pessoas que estavam com o menor anteriormente, outra equipe foi até a residência de um dos suspeitos de receptação, na rua Nelson Bitencourt do Prado, no jardim Lar Paraná. No local os policiais realizaram abordagem a um homem de 29 anos. No bolso dele foram localizadas 15 pedras de crack prontas para a comercialização.

Ainda no local também foi verificado que havia três rolos de fios, ainda com a embalagem original. Diante dos fatos os dois foram encaminhados para a delegacia. Já na delegacia, o adolescente informou aos policiais que após furtarem os veículos (Escort e Uno), ele e o comparsa teriam deslocado até a residência do homem de 29 anos, na rua Nelson Bitencourt do Prado.

Após deixarem no local os fios que estavam no Uno, convidaram o morador para levarem os veículos para a cidade de Peabiru, onde abandonaram o Escort, após o mesmo apresentar problemas mecânicos. O adolescente apreendido estava usando um boné que aparece nas imagens em duas situações de roubo ocorridas recentemente na cidade. Ao ser questionado sobre a possível autoria destes crimes, o jovem acabou afirmando que os cometeu em companhia de outro adolescente.