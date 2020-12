Homem é preso em flagrante por furto de fiação em residência

Um homem de 40 anos foi preso por volta das 10h desse domingo, após ser flagrado pela Polícia Militar cometendo o furto de fios elétricos de uma residência. A ocorrência foi registrada na avenida Goioerê, no centro da cidade, após testemunhas presenciarem o suspeito pular o muro da residência, que está para alugar.

Quando os policiais chegaram o ladrão ainda estava dentro do imóvel. Ele tentou fugir do cerco policial, porém foi detido. Os policiais constataram que ele já havia retirado parte da fiação elétrica do imóvel.

Com o suspeito os policiais também localizaram um alicate. Ele foi preso e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.