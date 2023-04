PM prende ladrões de fiação elétrica retirada de obra

Três homens foram presos por furto de fiação elétrica em uma obra em construção, em Campo Mourão na noite dessa segunda-feira, 17. Dois deles usavam tornozeleira eletrônica.

A PM foi acionada para atendimento a um furto de fiação elétrica que estaria em andamento. A denúncia apontava que o grupo estava em um veículo de cor branca rondando as obras no bairro, conforme imagens de câmeras de vigilância.

Ao se aproximar do local os policiais abordaram um homem no interior de um GM/Corsa de cor branca semelhante à das imagens registradas. A equipe constatou que ele já é conhecido no meio policial pela pratica de furtos.

Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com o mesmo, porém no veículo os policiais encontraram dois aparelhos celulares furtados.

Quase no mesmo instante, outra equipe policial abordou outros dois rapazes sujos de barro próximos ao local do furto. Eles tentaram se evadir e se desfazer de alguns metros de fios elétricos que posteriormente foram reconhecidos pelo proprietário da obra.

Durante a abordagem foi verificado que os dois abordados possuíam monitoramento eletrônico. Ambos assumiram o furto dos fios elétricos da obra. Diante dos fatos eles foram conduzidos para a Delegacia de Policia Civil para procedimentos cabíveis juntamente com os produtos furtados.