Após tombar na PR-487, caminhão é atingido por ônibus, mas ninguém fica ferido

Um acidente com um caminhão na rodovia PR-487, acabou por envolver também um ônibus, ocupado por trabalhadores de Corumbataí do Sul que seguiam para uma cooperativa, em Ubiratã.

O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira, 18, na curva da Usina Mourão, entre Campo Mourão e Luiziana. Segundo as informações apuradas no local, o motorista do caminhão, carregado com produtos da Ceasa (Maringá), acabou perdendo o controle ao chegar na curva da Usina, e tombou.

Chovia no momento e o veículo ficou ocupando parte da pista. Cerca de meia hora depois, o motorista do ônibus que seguia em sentido contrário não percebeu o acidente e bateu na carroceria do caminhão tombado.

Apesar do susto pelo acidente, nenhum dos 28 passageiros se feriu. O motorista do caminhão estava acompanhado de mais uma pessoa, mas nenhum deles se feriu. Ainda assim equipes do Samu e Siate foram acionados para o local.

O acidente causou congestionamento de veículos dos dois lados da pista. A Polícia Rodoviária Estadual foi chamada para registrar a ocorrência e controlar o tráfego de veículos.