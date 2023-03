PM prende jovem por receptação e recupera moto furtada

Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, em uma residência na rua Dea Ribas do Amaral, no jardim Silvana, em Campo Mourão.

Os policiais estiveram no local após uma denúncia anônima. Na casa, após autorização do morador, os policiais encontraram uma motocicleta irregular “pisera” e uma Honda CBX Twister, com placa de outra moto e numeração (chassi e motor) raspada.

Ao ser questionado, o homem disse que as duas motocicletas eram de seu neto, que estava na casa dos fundos. Os policiais conversaram com o jovem de 20 anos, o qual afirmou que a Twister era furtada.

O rapaz recebeu voz de prisão e reagiu à abordagem dos policiais, sendo necessário o uso de meios moderados para conter e algemar o indivíduo.

Ele foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por receptação. O rapaz já conta com passagem pela polícia, inclusive estava monitorado por tornozeleira eletrônica.