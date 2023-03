Com saldo de 11.681 vagas, Paraná liderou empregabilidade de mulheres no Sul em fevereiro

Com um saldo positivo de 11.681 vagas de trabalho ocupadas por mulheres em fevereiro deste ano, o Paraná manteve a liderança no ranking de contratações de mulheres entre os estados do Sul. O Estado encerrou o mês de fevereiro com 13,87% mais vagas que Santa Catarina no recorte de gênero (10.258 mulheres), e 18,13% a mais que o Rio Grande do Sul, com 9.888 contratações formais no mesmo período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência.

Em âmbito nacional, o Paraná se manteve em 3º lugar, ficando atrás somente do estado de São Paulo, com um saldo de 39.226 mulheres empregadas em fevereiro, e Minas Gerais, com 13.826 empregos ocupados por elas. No geral (homens e mulheres), o Paraná terminou o mês com um saldo positivo de 24.081 empregos com carteira assinada. O resultado (diferença de 162.139 contratações e 138.058 demissões) faz do Estado o mais bem colocado da região Sul e o terceiro do Brasil.

No recorte segmentado, o saldo de emprego entre mulheres foi maior na classe de 18 a 24 anos, com 4.626 contratações formais. As que possuem idade entre 30 e 39 anos conquistaram 2.139 encaixes no mercado formal de trabalho.

O setor que mais empregou mulheres em fevereiro deste ano foi o de serviços, com um saldo de 3.864 colocações. Em seguida estiveram serviços em nível técnico (2.930), serviços administrativos (2.498), profissionais de ciências e artes (2.397), bens industriais (1.105)) e agropecuária (171).

Fonte: Agência Estadual de Notícias