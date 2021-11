PM prende jovem e recupera bicicleta furtada no Lar Paraná

A Policia Militar recuperou uma bicicleta que havia sido furtada, após abordar um rapaz de 18 anos na rua Bela Vista, no Lar Paraná. O flagrante ocorreu na madrugada desta quinta-feira, por volta das 04h30.

O jovem já é conhecido no meio policial por ser usuário de drogas e por envolvimento com furtos. Ele foi abordado com a bicicleta e ao ser questionado confessou que havia furtado de uma casa na rua Guarani, também no Lar Paraná.

Os policiais foram até o endereço e confirmaram que a bike havia sido furtada do local. O jovem foi detido e encaminhado à delegacia. A bicicleta foi restituída à proprietária.