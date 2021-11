Inscrições para Hackathon Agrotech terminam amanhã

A partir de amanhã (19), a atividade no III FATI – Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação ficará por conta do II HackathonAgroTech, evento online e gratuito que receberá empreendedores e alunos de diversas instituições de ensino de Campo Mourão, para uma imersão de programação e de desenvolvimento de projetos que apresentem soluções tecnológicas a problemas enfrentados no dia a dia pelos produtores rurais.

A segunda edição do evento já recebeu dezenas de inscrições de empreendedores e acadêmicos das áreas da agronomia, ciências da computação, veterinária, engenharia ambiental, negócios, turismo, engenharia de produção agroindustrial, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, economia, dentre outras.

No início do evento, os inscritos serão reunidos em equipes multidisciplinares. Para a organização, a diversidade técnica entre os membros de cada equipe permitirá maior rapidez na análise dos problemas que serão apresentados no evento e maior consistência na elaboração de soluções inovadoras.

A organização selecionou diversos problemas enfrentados pelos produtores rurais que geram desperdício, aumento do custo da produção, menor produtividade e riscos ambientais. A seleção partiu de discussão criteriosa e, após, foi validada por técnicos do IDR/Pr e por profissionais do agronegócio vinculados à Câmara do Agronegócio e à Agroi9 Incubadora.

“Estes problemas vão desde o controle da deriva, redução de perdas durante e após a colheita, controle de ferrugem, eficiência na irrigação, redução do consumo de energia, dentre outros”, afirmou Jairo Quadros, gerente regional do IDR/Pr, que também está na organização do evento.

Após a elaboração de suas soluções, a equipes participantes apresentarão seus projetos a uma banca de avaliadores composta por professores e produtores rurais. Os três melhores projetos receberão prêmio em dinheiro e seis meses de pré-incubação na Agroi9 Incubadora para a prototipação do produto ou do serviço idealizado.

Segundo a organização, o evento pretende estimular a inovação como estratégia de negócios e a geração de novos negócios agropecuários, de base tecnológica, em Campo Mourão, a partir da colaboração, orientação e direcionamento de empreendedores e profissionais formados no município e na região.

MULHERES AGROTECH

Do evento também nasceu o movimento Mulheres AgroTech, composto por jovens alunas dos cursos de ciências da computação, agronomia e turismo, liderado pela professora Ana Paula Chaves.

Segundo Ana Paula, que inscreveu duas equipes no hackathon, o propósito do grupo é estimular o ingresso de jovens e adolescentes nas carreiras tecnológicas, para que aproveitem os excelentes cursos existentes em Campo Mourão e o mercado de trabalho bastante aquecido, e dar continuidade, após o evento, ao desenvolvimento dos projetos apresentados na maratona.

O III FATI e o HackathoAgroTech são organizados pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam) por meio da Câmara do Agronegócio, pela Agroi9 Incubadora, SEBRAE, IDR/Pr, SEAB, UNESPAR, ACICAM e COAFACM, com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Sistema Faep, Bayer, Embrapa, CIBiogás, Associação dos municípios da COMCAM, Associação dos Agrônomos de Campo Mourão, Centro Universitário Integrado, UTFPR, Colégio Agrícola, Unicampo, Fundação Educere, FETAEP, Sistema regional de inovação – Centro Ocidental, IDEA 5, IN2 Instituto, Hotel Tecnológico da UNESPAR, Incubadora da UTFPR, CalvaryImpact Hub, Jornal Tribuna do Interior, Rádio 100,9, Rádio T, Rádio Terra, Rádio CBN, Rádio Colméia, Tá Sabendo e TV Carajás.

As inscrições, tanto para as palestras quanto para o hackathon, poderão ser feitas pelo site do evento, em www.fati.codecam.org.br. Os interessados poderão formar suas equipes e inscrevê-las no hackathon ou poderão se inscrever individualmente.