PM prende jovem com moto que havia acabado de furtar, em Iretama

Um rapaz de 22 anos foi detido nesta quarta-feira pela Polícia Militar, no distrito de Água de Jurema, em Iretama, com uma motocicleta que havia acabado de furtar. A vítima relatou que havia deixado a sua motocicleta Honda Titan 125cc, estacionada por alguns minutos em frente à residência em que mora.

O morador contou que ao sair, sentiu a falta do veículo e de imediato ligou no celular dos policiais que ficam em patrulhamento no distrito.

A equipe iniciou diligências e avistou o suspeito em posse da motocicleta. Ele foi abordado, e a vítima reconheceu a motocicleta. Segundo a PM, o rapaz preso tem passagens por furto de gado naquela região.